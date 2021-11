L'annuncio della portavoce Dana Spinant

(LaPresse) – La Commissione Europea, in stretto coordinamento con gli Stati membri, proporrà di attivare il freno di emergenza per fermare il traffico aereo con l’Africa meridionale a causa della variante di interesse Covid B.1.1.529. lì scoperta. “Vogliamo avere misure rapide, coordinate e coerenti per evitare che ci siano scappatoie attraverso le quali il virus si faccia strada in Europa” ha detto la portavoce della Commissione Dana Spinant.

