Kevin Spacey e le sue società di produzione dovranno pagare ai produttori di ‘House of Cards’ più di 30 milioni di dollari a causa delle perdite causate dal suo licenziamento per cattiva condotta sessuale. Un documento depositato presso la Corte Superiore di Los Angeles che richiede l’approvazione della sentenza da parte di un giudice ha affermato che l’attore ha violato le richieste di comportamento professionale del suo contratto. Mrc, lo studio dietro ‘House of Cards’, ha dovuto licenziare Spacey, interrompere la produzione della sesta stagione dello show, riscriverla per rimuovere il personaggio centrale di Spacey e accorciarla da 13 a otto episodi per rispettare le scadenze, perdendo così decine di milioni. La sentenza è arrivata dopo una battaglia legale durata oltre tre anni e un’udienza probatoria di otto giorni tenuta segreta al pubblico, insieme al resto della controversia. La carriera del 62enne vincitore dell’Oscar si è bruscamente interrotta alla fine del 2017. L’attore Anthony Rapp accusò Spacey di avergli fatto delle avance sessuali quando lui aveva 14 anni, negli anni ’80. Spacey rilasciò una dichiarazione dicendo che non ricordava l’incontro e scusandosi. Successivamente altri uomini hanno accusato di molestie Spacey. Alcuni, incluso Rapp, hanno intentato azioni legali.

