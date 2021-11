Il Pontefice dopo l'Angelus parla della guerra nel Corno d'Africa

(LaPresse) – “Seguo con preoccupazione le notizie che giungono dalla regione del Corno d’Africa, in particolare dall’Etiopia, scossa da un conflitto che si protrae da più di un anno, che causato numerose vittime e una grave crisi umanitaria”. Così papa Francesco al termine dell’Angelus sul conflitto in corso nel paese con l’avanzata dei ribelli Tigray verso Addis Abbeba, invitando “tutti alla preghiera per quelle popolazioni così duramente provate” e rinnovando suo appello “affinché prevalgano la concordia fraterna e la via pacifica del dialogo”. Inoltre il Pontefice ha assicurato la sua preghiera anche “per le vittime dell’incendio seguito a un’esplosione di carburante nella periferia di Freetown, capitale della Sierra Leone”.

