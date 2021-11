L'artista è morta venerdì 5 novembre in un incidente aereo

(LaPresse) Decine di migliaia di fan si sono riuniti per rendere omaggio a Marília Mendonça, una delle cantanti più famose del Brasile, scomparsa venerdì 5 novembre in un incidente aereo all’età di 26 anni. La vincitrice del Latin Grammy Award e altri quattro passeggeri, tra cui il produttore e lo zio, erano a bordo di un aereo che si è schiantato mentre era in volo dalla città natale di Mendonça, Goiania, nello stato di Goias, a Caratinga, a nord di Rio de Janeiro. Alcune persone in lutto sono arrivate già venerdì sera, trascorrendo la notte fuori dalla grande palestra di Goiania dove si è tenuta la veglia funebre di Mendonça, nota per il suo impegno per i diritti delle donne, con canzoni sull’emancipazione e di denuncia della violenza domestica. Venerdì mattina Mendonça aveva pubblicato un video che la mostrava mentre camminava verso l’aereo, con la custodia della chitarra in mano. Stava andando a un concerto.

