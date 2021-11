A poche ore dalla chiusura del summit di Roma, nuovo appello per il clima del premier a Glasgow

(LaPresse) “Ora, qui alla Cop26 dobbiamo andare oltre, molto più di quanto abbiamo fatto al G20. Dobbiamo accelerare il nostro impegno per contenere l’aumento della temperatura al di sotto di 1,5 gradi. Dobbiamo basarci sull’accordo del G20 e agire in modo più rapido e deciso”. Lo dice il premier Mario Draghi nel suo discorso in occasione dell’apertura della Cop26 di Glasgow. “Negli ultimi anni, i giovani ci hanno reso un servizio portando il tema del clima al centro del nostro dibattito politico. I giovani sono stati al centro del Vertice Pre-COP di Milano. A Glasgow, noi dobbiamo renderli orgogliosi”.

