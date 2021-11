"È tempo di dire basta. Basta brutalizzare la biodiversità, basta ucciderci con il carbonio, basta trattare la natura come la nostra toilette", ha dichiarato Guterres

(LaPresse) Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha esortato i leader presenti alla Cop26 ad agire in fretta e in modo sostanziale per rafforzare gli impegni sul clima. “È tempo di dire basta. Basta brutalizzare la biodiversità, basta ucciderci con il carbonio, basta trattare la natura come la nostra toilette”, ha dichiarato Guterres secondo cui “i recenti annunci sull’azione per il clima potrebbero dare l’impressione che siamo sulla buona strada per cambiare le cose, questa è un’illusione”.

