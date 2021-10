Alle 12.50 torna il magazine che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle

Sabato 23 ottobre alle 12.50 su La7 torna ‘Like Tutto ciò che piace‘, il magazine che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e con le imperdibili rubriche di informazione e intrattenimento su moda, food, tecnologia, design, arte, viaggi, bellezza e cultura. ‘Like Tutto Ciò che Piace’, un programma prodotto da LaPresse e scritto da Manuela Cimmino, questa settimana racconta tutti i segreti dalla serie più trasgressiva della storia della Tv: Versailles. A seguire uno sguardo al TTG, Travel Experience di Rimini, con un’edizione all’insegna dalla voglia di ripartenza. Infine, uno speciale sulla RCS Accademy, la business school del gruppo RCS e su Milano meta di tesori nascosti.

In apertura uno spazio dedicato a Versailles in onda nel prime time di La7 sabato alle 21.15. La serie, girata nelle sontuose stanze della Reggia di Versailles, racconta Intrighi politici, complotti, scandali, amori e tradimenti alla corte dell’eccentrico Re Sole. Segue un servizio sul turismo, risorsa fondamentale per il Paese, con il TTG, Travel Experience di Rimini, tornato in presenza con convegni, dibattiti, spettacoli, 700 buyers e 40 paesi.

Formazione di alto livello e stretto contatto con le aziende sono gli elementi che caratterizzano la RCS Academy, che nei 3 giorni di Online Green Talk ha affrontato sia il tema dell’ambiente che quello della preparazione al lavoro di nuove generazioni. In chiusura i tesori nascosti di Milano città di grattacieli, ma anche di palazzi dalla facciata discreta, dai cortili sorprendenti e dall’opulenza degli interni. Un viaggio tra le dimore storiche come Palazzo Serbelloni con i suoi saloni sfarzosi, Palazzo Isimbardi, dove è conservata una tela del Tiepolo, Palazzo Bagatti Valsecchi che custodisce una collezione di arredi e opere d’arte rinascimentali e Palazzo Litta esempio di architettura barocca.

