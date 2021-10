Il leader di Noi con l'Italia: " Più basso risultato del centrodestra di sempre"

(LaPresse) – “Dato inequivocabile, la vittoria al primo turno di Sala con un distacco ampio. Siamo al più basso risultato del centrodestra a Milano per tutti i partiti e per tutte le liste. Il secondo dato è il peggior dato nella storia della città di Milano sull’affluenza. Bernardo? Scelto all’ultimo momento, sembrava la selezione di X-Factor. Da Salvini è mancata la fiducia agli alleati”, ha detto Maurizio Lupi leader di Noi Con l’Italia,commentando il risultato elettorale di Milano. “Altra cosa che io avrei evitato è di rincorrere i No Vax e i No Green pass, e avrei parlato della nostra capacità di governo”. ha concluso Lupi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata