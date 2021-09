Anteprima mondiale bagnata a Londra per “No Time to Die”, il 25esimo film della saga di 007, l’ultimo con Daniel Craig nei panni di James Bond. La pellicola uscirà nelle sale cinematografiche domani, giovedì 30 settembre ed è stata presentata in anteprima alla Royal Albert Hall. La pioggia londinese non ha fermato, però, i protagonisti: accanto a Daniel Craig c’erano gli altri membri del cast: Rami Malek, Lashana Lynch e Lea Seydoux, assieme al regista Cary Fukunaga, oltre a tante altre star.

Kate Middleton scintillante sul red carpet di “No Time to Die”

Ma a rubare la scena a Daniel Craig ci hanno pensato i reali britannici. Sul red carpet, infatti, c’era parte della famiglia reale: il principe William accompagnato dalla moglie Kate e l’erede al trono Carlo con Camilla. A brillare, su tutti, è stata proprio Kate Middleton che ha sfoggiato un abito lungo scintillante, a mantella, color oro, di Jenny Packham, adornato con paillettes e perline. Scarpe décolleté abbinate, orecchini dorati hanno completato il look della duchessa per la grande notte. Il principe William e Carlo hanno optato per classici smoking neri mentre Camilla ha optato per un abito celeste pallido a maniche lunghe.

“È stato meraviglioso rivedere 007 sul grande schermo”, si legge in un post su Instagram del Duca e della Duchessa di Cambridge. “No Time To Die è il 25° film di Bond e l’ultimo di Daniel Craig dopo 15 anni nel ruolo. Mette in mostra il lavoro stimolante di attori, musicisti, registi e tutti coloro che sono coinvolti nel rendere il film così speciale”. La prima mondiale di Londra, hanno precisato i reali, “è a sostegno degli enti di beneficenza che supportano i servizi e gli ex membri delle tre agenzie di intelligence inglesi”.

Daniel Craig e il suo ultimo 007: “È fantastico”

Lo stesso Daniel Craig indossava lo smoking ma nel suo caso ha optato per una giacca di velluto fucsia. Elegantissime anche Lashana Lynch, Léa Seydoux e Ana de Armas, che hanno sfilato sul red carpet come Billie Eilish e il fratello Finneas O’Connell che hanno scritto ed eseguito la canzone principale “No Time to Die”.

“È fantastico”, ha detto Daniel Craig sul tappeto rosso, visibilmente emozionato. “Davvero sinceramente non pensavo che saremmo arrivati qui, ma lo siamo. Non vedo l’ora di festeggiare con tutti”, ha concluso l’attore. Il 25esimo capitolo della saga di 007, infatti, ha dovuto superare parecchi ostacoli prima di arrivare alla première di Londra e all’uscita in sala. Tra questi un cambio di regia, una riscrittura, diversi ritardi di uscita e una pandemia globale. Sono passati sei anni, infatti, da “Spectre”, il precedente film su James Bond, interpretato sempre da Craig.

“No Time To Die”: trama e cast

In “No Time To Die”, che negli Usa uscirà l’8 ottobre, James Bond si sta, ormai, godendo una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato. Ma la sua quiete viene interrotta da Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, che gli chiede aiuto per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori. Un’impresa all’apparenza semplice porta così Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova tecnologia molto pericolosa.

A poche ore dall’uscita in sala di “No Time To Die”, è sempre più aperto il toto-nome sul successore di Daniel Craig. Per il prossimo James Bond, tra i nomi più gettonati ci sono: Tom Hardy, protagonista di “Mad Max” e “The Revenant”, Regé-Jean Page reduce dal successo di “Bridgeton”, Luke Evans, protagonista della trilogia di “Lo Hobbit” e Idris Elba, vincitore di un Golden Globe per la serie televisiva “Luther”.

Il nome del successore, comunque, non arriverà prima del prossimo anno. La produttrice Barbara Broccoli, pochi giorni fa, nel corso del programma “Today” di BBC Radio 4, secondo quanto riportato da “Deadline”, ha dichiarato che non si penserà al sostituto di Daniel Craig fino al 2022.

