Sinner al J Medical per dei controlli

Mattinata al J Medical per Jannik Sinner. Il tennista azzurro, reduce dal trionfo a Wimbledon 2026, si è sottoposto questa mattina ad alcuni controlli di routine presso la struttura clinica della Juventus, alle porte di Torino. Il fuoriclasse altoatesino, vestito con una t shirt bianca e dei pantaloncini rossi, prima di lasciare il centro medico ha anche concesso qualche foto alle persone incrociate fuori dalla struttura.

Sinner e i controlli dopo il malore del Roland Garros 2026

Il n°1 del mondo Atp si era recato al J Medical anche lo scorso giugno, per fare degli accertamenti, in seguito al crollo fisico accusato durante il Roland Garros 2026. Il tennista di Sesto Pusteria, inoltre, si era sottoposto a controlli ed esami approfonditi al San Raffaele di Milano. La necessità è nata a causa del match giocato a Parigi contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, valido per il secondo turno dello Slam francese. L’altoatesino – che ha perso l’incontro per 6-3 6-2 5-7 1-6 1-6 – a partire dal terzo set aveva iniziato ad accusare un malore che non gli ha permesso di proseguire la partita ai suoi soliti ritmi.