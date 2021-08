Spari sono stati esplosi all'esterno mentre le persone tentavano di arrivare ai cancelli

(LaPresse) Caos all’aeroporto di Kabul dove nelle ultime ore si sono radunate migliaia di persone nel disperato tentativo di lasciare l’Afghanistan dopo la conquista della capitale da parte dei talebani. Almeno 17 le persone rimaste ferite nella calca secondo quanto riportato da un funzionario della sicurezza della Nato. Diversi i voli partiti nelle ultime ore: si tratta di aerei francesi, tedeschi, olandesi e cechi. Spari sono stati esplosi all’esterno mentre le persone tentavano di arrivare ai cancelli. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

