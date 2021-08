La manifestazione verso la chiusura, ma i manifestanti chiedono la sospensione

Un gruppo di manifestanti si è radunato davanti all’edificio del Comitato Olimpico giapponese per chiedere nuovamente la sospensione dei Giochi di Tokyo. I manifestanti hanno tenuto la protesta nella capitale nipponica a meno di tre giorni della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. Hanno sollevato preoccupazioni per il costo dell’evento e per la nuova ondata di di contagi da Covid. I funzionari hanno segnalato 4.515 nuovi casi di coronavirus a Tokyo solo nella giornata di venerdì 6 agosto. Il giorno prima in città erano stati registrati 5.042 casi, il numero più alto di casi giornalieri segnalati a Tokyo dall’inizio della pandemia.

