Azzurri terzi nel canottaggio 4 senza, dove si è registrato il primo positivo del team italiano. Burdisso sul terzo gradino del podio nei 200 delfino

Altri due bronzi per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Sono arrivati dal 4 senza di canottaggio dove Di Costanzo ha sostituto all’ultimo Rosetti, primo italiano positivo al Covid ai Giochi olimpici, e dal nuoto con Federico Burdisso, terzo nella finale dei 200 delfino. Salgono a 14 le medaglie conquistate dagli azzurri e altre due sono in arrivo. Irma Testa infatti ha conquistato la semifinale nel pugilato, in finale anche gli azzurri della sciabola maschile che hanno battuto la fortissima Ungheria. Federica Pellegrini invece ha chiuso al settimo posto la sua ultima finale olimpica dei 200 stile libero. L’azzurra è l’unica nella storia ad essersi qualificata per cinque volte nella stessa distanza. Nel tennis Fabio Fognini eliminato agli ottavi dal russo Medvedev.

Scherma: Italia in finale nella sciabola maschile

L’Italia è in finale nel torneo di sciabola maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo. Gli azzurri sconfiggono l’Ungheria del tre volte campione olimpico Aron Szilagyi per 45-43. In pedana sono scesi Luca Curatoli, Enrico Berré e Luigi Samele che poi è stato sostituito da Aldo Montano.

Judo: Bellandi ko nei quarti, ai ripescaggi per bronzo

Sconfitta per Alice Bellandi ai quarti di finale del torneo di judo categoria -70kg. Vince l’olandese Sanne van Dijke. Bellandi va ora ai ripescaggi per il bronzo.

Tennis: Fognini eliminato agli ottavi, fuori ai quarti Giorgi

Termina agli ottavi di finale l’avventura di Fabio Fognini nel torneo olimpico di tennis. L’azzurro si è arreso al russo Daniil Medvedev. La testa di serie numero due del tabellone si è imposto 2-6, 6-3, 6-2. Esce ai quarti invece Camila Giorgi: l’azzurra è stata sconfitta con un doppio 6-4, 6-4 dall’ucraina Elina Svitolina.

La Divina settima nella sua quinta finale olimpica dei 200 sl

“E’ stato un bel viaggio. Mi sono goduta la finale dall’inizio alla fine”. Così Federica Pellegrini ai microfoni della Rai dopo il settimo posto nei 200 stile libero, sua ultima finale olimpica e quinta consecutiva. “Tra qualche giorno farò 33 anni ed è giusto così – aggiunge – ringrazio tutti quelli si sono svegliati di notte per seguirmi dall’Italia e hanno tifato per me”. “Sono proprio contenta. E’ stata la finale più serena che io abbia mai vissuto. Sapevo che posticipo avrebbe cambiato le carte in tavola ma è stato così per tutti i ‘grandi’. Penso sia il momento e il modo giusto perché più importante di una finale olimpica non c’è niente. Sono in pace. Non mi andava di chiudere la mia carriera solo perché avevano rinviato i Giochi di un anno”, aggiunge Pellegrini.

“Che succederà ora? Ho tantissime cose da fare a partire da tornare a casa a festeggiare il mio compleanno, poi farsi votare dagli atleti al Cio. Farò volantinaggio in sala mensa…”. Così Federica Pellegrini al termine della finale dei 200 stile libero ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La veneta conferma che sarà in gara alla Isl a Napoli a settembre poi ci saranno “il docufilm, il libro e le nuove registrazioni di Italia’s Talent”. “Ma in qualche modo rimarrò aggrappata a questo sport”, conclude.

Nuoto: Quadarella solo quinta nei 1500 stile libero

Delusione per Simona Quadarella nella finale dei 1500 stile libero ai Giochi Olimpici di Tokyo. L’azzurra iridata al mondiale 2019 di Gwangju termina solamente quinta in 15’53″97 nella gara vinta da Katie Ledecky in 15’37″34.

Pugilato: Irma Testa in semifinale, è medaglia sicura

Irma Testa regala la prima storica medaglia all’Italia nel pugilato femminie. L’azzurra nei quarti di finale della categoria 54-57 kg ha battuto 5-0 ai punti la canadese Caroline Veyre. L’azzurra tornerà sul ring sabato 31 luglio per la semifinale contro la filippina Nesthy Petecio. In caso di sconfitta sarà bronzo altrimenti la finale è in programma per martedì 3 agosto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata