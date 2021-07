Terminata la kermesse cinematografica diretta da Tiziana Rocca

(LaPresse) Si è conclusa al Forte Village di Santa Margherita di Pula (CA) la quarta edizione del Filming Italy Sardegna Festival diretto da Tiziana Rocca, che si è tenuto dal 21 al 25 luglio grazie al sostegno del governatore della Regione Sardegna Christian Solinas e dell’amministratore delegato e direttore generale di Forte Village, Lorenzo Giannuzzi. Oltre 50 i titoli presentati tra film, anteprime, serie Tv, documentari, docu-film e cortometraggi. Presidenti onorari della kermesse una delle icone del cinema mondiale, Harvey Keitel, e Claudia Gerini, madrina Elena Sofia Ricci. Tanti gli ospiti presenti al Forte Village, da Elizabeth Olsen, Heather Graham e Vanessa Hudgens, arrivate direttamente dagli Stati Uniti, a Valeria Golino, Valeria Mazza, Claudio Bisio, Sabrina Impacciatore, Paola Cortellesi, Riccardo Milani, Gianmarco Tognazzi, Tosca, Lina Sastri, Remo Girone.

“Siamo estremamente orgogliosi di aver contribuito al successo di questa kermesse, resa possibile grazie a Tiziana Rocca, con il prezioso sostegno della Regione Sardegna e che si è distinta ancora una volta per l’esclusivo parterre di star italiane e internazionali, di fama eccezionale, che hanno calcato il palco della manifestazione. Così come lo scorso anno, siamo riusciti con grande coraggio e determinazione, grazie alle misure di sicurezza che il nostro resort offre, a organizzare un evento di altissimo livello che di anno in anno si sta affermando come un punto di riferimento della cinematografia mondiale”, sottolinea Lorenzo Giannuzzi, amministratore delegato e direttore generale di Forte Village. Ampio spazio al festival, l’unico in Italia e uno dei pochi in Europa a essere diretto da una donna, all’empowerment femminile, e uno sguardo sempre più attento al mondo dei giovani, con oltre 4000 studenti coinvolti e 5 internship in collaborazione con l’ambasciata d’Italia negli Stati Uniti.

