A Hagen diverse persone salvate in un sottopasso allagato

(LaPresse) Le tempeste hanno causato inondazioni diffuse in tutta la Germania centrale durante la notte tra martedì 13 e mercoledì 14 luglio e le autorità hanno avvertito che sono in arrivo altre piogge. A Hagen, città della della Renania Settentrionale-Vestfalia, i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo diverse persone i cui veicoli erano rimasti bloccati in un sottopasso allagato. Le inondazioni hanno causato anche smottamenti, con fiumi di fango che si sono riversati sulle strade. Il Circondario di Hof, vicino al confine con la Repubblica Ceca, ha diramato lo stato di calamità dopo che gli scantinati delle abitazioni si sono riempiti d’acqua, gli alberi sono stati sradicati e alcune aree sono rimaste prive di energia elettrica per tutta la notte. I meteorologi hanno previsto per le prossime ore ulteriori “tempeste estreme” nelle parti occidentali e centrali della Germania.

