Il presidente americano durante le celebrazioni del 4 luglio

(LaPresse) – Durante le celebrazioni per l’Indipendenza americana, il 4 luglio, Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che il popolo americano è “più vicino che mai” a dichiarare la sua “indipendenza” dal coronavirus. Biden ha invitato tutti gli americani a festeggiare, dopo aver sopportato 16 mesi di stop per la pandemia e oltre 605.000 morti. Biden ha inoltre affermato che grazie al potere della scienza, il virus “non controlla più le nostre vite”. Il presidente ha però avvertito che la pandemia non è finita e ha esortato le persone a vaccinarsi contro il COVID-19.

