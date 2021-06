Il gesto in difesa dei diritti LGBTQIA+ nel giornata mondiale del Pride: "Ognuno è libero di essere ciò che vuole"

Un gesto sensazionale, molto più che simbolico, in un Paese, la Polonia, dove i diritti della comunità LGBTQIA+ sono garantiti solo in alcune aree. Durante l’esibizione sul palco del Polsat SuperHit Festiwal 2021, in diretta tv, il frontman dei Maneskin, Damiano David, ha baciato sulle labbra il chitarrista Thomas Raggi, invocando pari diritti per la comunità LGBTQIA+ polacca.

I Maneskin hanno poi diffuso il video sul proprio profilo Twitter, postando questo pensiero, espresso anche sul palco dopo aver cantato ‘I Wanna Be Your Slave‘: “Pari diritti per la comunità LGBTQIA+ bandiera arcobaleno. Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di fare questo senza avere alcuna paura. Pensiamo che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere chi c**zo vogliono. Grazie Polonia, l’amore non è mai sbagliato“.

Equal rights for the LGBTQIA+ community 🏳️‍🌈.

We think that everyone should be allowed to do this without any fear.

We think that everyone should be completely free to be whoever the fuck they want.

Thank you Poland, LOVE IS NEVER WRONG 💜 pic.twitter.com/dmbFukYQEK

— ManeskinOfficial (@thisismaneskin) June 26, 2021