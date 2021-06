La storica attivista: "Credo che ci sia divisione nel Vaticano"

(LaPresse) – “Dalla Chiesa uno scivolone incredibile sul Ddl Zan ma secondo me all’interno del Vaticano c’è una guerra interna. Bergoglio non si è espresso e qualcuno degli oscurantisti ha voluto fare uscire questa lettera”. A dirlo, in merito ai rilievi della Santa Sede alla proposta di legge, è Imma Battaglia leader del movimento LGBT in Italia, al Pride di Roma. “Per la comunità omosessuale è stata la migliore campagna di marketing che potessero fare per noi”, ha aggiunto Battaglia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata