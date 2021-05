Il direttore di LaPresse dopo l'attacco israeliano alla sede dell'agenzia

“Siamo vicini ai collegi di AP e delle altre organizzazioni giornalistiche a Gaza”. Così il direttore di LaPresse Alessia Lautone esprime solidarietà all’agenzia Associated Press, il cui palazzo è stato colpito e distrutto a Gaza dall’offensiva di Israele contro Hamas. “LaPresse, da sempre legata ad AP da rapporti di amicizia e collaborazione – continua Lautone – condanna fermamente ogni attacco che non tuteli e garantisca la libera informazione da ogni parte del conflitto. Da oggi purtroppo questo, da Gaza, non sarà più possibile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata