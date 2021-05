La ministra della Famiglia agli Stati Generali della Natalità

Elena Bonetti ribadisce l’impegno “forte” del governo a “investire in politiche strutturali a sostegno della genitorialità”. “Questo è il Family Act, una riforma che parte con l’assegno unico universale da luglio, che investe in lavoro femminile, in educazione, nell’autonomia dei giovani”, ha spiegato la ministra della Famiglia agli Stati Generali della Natalità. “L’impegno è davvero quello di rendere stabile e strutturale questa riforma”, aggiunge Bonetti.

