Il presidente della Commissione antimafia

(LaPresse) “Ho ben poco da commentare perché per quanto possa sembrare inusuale, io sono convinto che gli incontri istituzionali debbano avvenire in luoghi istituzionali, parimenti ci si può incontrare casualmente ovunque”. Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, sul ‘caso Renzi‘. “L’uomo pubblico se non ha nulla da nascondere deve dire cosa ha detto o cosa fatto, se c’è qualcosa da nascondere lo sapranno coloro che sono titolati a indagare” ha aggiunto Morra.

