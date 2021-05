Sparatoria scuola Kazan: l'arresto di uno degli assalitori

Le immagini postate sui social diventate subito virali

(LaPresse) Stanno facendo il giro del web le immagini che riprendono l’arresto dell’assalitore dietro l’attacco in una scuola di Kazan, nella Russia centrale, costato la vita ad almeno 9 persone. Differentemente da quanto inizialmente diffuso da alcuni media locali, secondo cui sarebbero state due le persone ad attaccare l’istituto, l’assalitore è un 19enne ex studente della scuola. Oltre 30 i feriti.

