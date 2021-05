Il premier a Oporto: "Big Pharma hanno avuto tanto, ci si aspetta qualcosa in cambio"

(LaPresse) – Mario Draghi ha parlato in conferenza stampa al termine del vertice Ue in presenza a Oporto dedicato ai temi sociali toccando anche il tema vaccini: “La posizione di Biden sui brevetti per i vaccini anti Covid deve essere ancora capita nella sua completezza ma viene da una constatazione: ci sono milioni di persone che non hanno accesso ai vaccini, o per mancanza di distribuzione, o per mancanza di denaro, che stanno morendo”, ha detto il premier. “Ci sono le case farmaceutiche che hanno avuto sovvenzioni imponenti. – ha aggiunto il presidente del Consiglio – Quindi in un certo senso si potrebbe dire che ci si aspetta qualcosa in cambio da queste case farmaceutiche” . “Tra l’altro una applicazione circoscritta non dovrebbe costituire un disincentivo alla ricerca. Ma laquestione è complessa, liberalizzare i brevetti non garantisce la produzione dei vaccini: ci vogliono teconologia e organizzazione”, ha spiegato Draghi. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

