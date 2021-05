Corteo antifascista da piazza Maggiore a piazza della Pace

(LaPresse) – Si è tenuta quest’oggi, in piazza della Pace, sotto la torre di Maratona dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna la manifestazione del Movimento Nazionale – Rete dei patrioti, composto da sigle della destra extra parlamentare come Casa Pound, Fiamma Tricolore e Militia Christi. Imponente lo schieramento di forze dell’ordine con gli idranti posizionati agli accessi della piazza. Da una finestra del palazzo dietro al palco qualcuno, per tutta la manifestazione, ha trasmesso canti anarchici e partigiani in segno di protesta, da “Il Galeone” a “Bella ciao”. Il corteo degli antifascisti, partito da piazza Maggiore, ha raggiunto le vicinanze di piazza della Pace fermandosi in via Montefiorino dove per circa un’ora ha fronteggiato la polizia senza però cercare lo scontro. Il corteo si è poi diretto nuovamente verso il centro, mentre in piazza della Pace il Movimento Nazionale terminava la sua manifestazione.

