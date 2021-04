Il vicepresidente dell'Ana: "Stiamo raccogliendo le firme per la denuncia"

(LaPresse) Giornata di protesta degli ambulanti di Roma. “Abbiamo lanciato l’allarme da oltre un mese e mezzo il sindaco di Roma sta violando la legge, stiamo chiedendo che la rispetti”, spiega Angelo Pavoncello, vice presidente dell’Associazione nazionale ambulanti, durante la manifestazione della categoria in Piazza della Repubblica. “Stiamo raccogliendo le firme per la denuncia, ci scusiamo con i cittadini di Roma per il disagio che stiamo creando sul Gra e a piazza Venezia ma siamo convinti che siano al nostro fianco”, aggiunge il sindacalista riferendosi ai blocchi stradali attuati mercoledì mattina dai venditori in protesta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata