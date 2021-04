I vincitori dei Razzie Awards 2021

E dopo gli Oscar, ecco i premi per i film e gli attori peggiori

Come da tradizione, i Golden Raspberry Awards, più conosciuti come Razzie Award, hanno premiato i film più brutti dell’anno. Quello che viene anche definito “l’anti Oscar” decreta il peggio della cinematografia. A conquistare il dubbio primato sono stati quest’anno ‘Absolute Proof’, ‘Music’, ‘365 giorni’, ‘Dolittle’ e ‘Fantasy Island’.

‘Music‘, il controverso musical sull’autismo firmato dalla cantante Sia, si è aggiudicato il premio come peggiore regia.

Kate Hudson e Maddie Ziegler, per la loro interpretazione, si sono portate a casa il premio come peggiore attrice e peggiore attrice non protagonista rispettivamente.

Il docufilm ‘Absolute Proof‘ è stato riconosciuto come il peggior film in assoluto. A Mike Lindell, ceo di MyPillow (azienda che produce cuscini) e finanziatore della pellicola, è andato il premio come peggior attore protagonista.

Il thriller erotico di Netflix ‘365 giorni‘, con protagonista l’italiano Michele Morrone, si è aggiudicato il premio per la peggior sceneggiatura.

Rudy Giuliani, ex sindaco di New York City, si è aggiudicato la statuetta come peggior attore non protagonista per la sua partecipazione a ‘Borat 2‘.

L’autoironia di Halle Berry

A oggi, Sylvester Stallone è l’attore più premiato ai Razzie con 10 riconoscimenti, mentre Madonna con 9 riconoscimenti, detiene il record tra le attrici.

A differenza degli Oscar, è raro che i “vincitori” si presentino a ricevere la “Pernacchia” (razzie in inglese significa appunto pernacchia). Memorabile quindi il discorso di ringraziamento di Halle Berry nel 2004. L’attrice, nel ritirare nel premio per ‘Catwoman’ disse tra l’altro: “Prima di tutto voglio ringraziare la Warner Bros. Grazie per avermi messo in un film orribile! Non avrei mai pensato in vita mia che sarei stata quassù a vincere un Razzie. Grazie!”.

Razzie Award 2021: nomination e premi

Peggior film

Absolute Proof (vincitore)

365 giorni

Dolittle

Fantasy Island

Peggior attore

Mike Lindell – Absolute Proof (vincitore)

Robert Downey, Jr. – Dolittle

Michele Morrone – 365 giorni

Peggior attrice

Kate Hudson – Music (vincitrice)

Anna-Maria Sieklucka – 365 giorni

Peggior attrice non protagonista

Maddie Ziegler – Music (vincitrice)

Lucy Hale – Fantasy Island

Maggie Q – Fantasy Island

Peggior attore non protagonista

Rudy Giuliani – Borat (vincitore)

Chevy Chase – The Very Excellent Mr. Dundee

Peggior regista

Sia – Music (vincitrice)

Barbara Bialowas e Tomasz Mandes – 365 giorni

Stephen Gaghan – Dolittle

Peggior sceneggiatura

365 giorni (vincitore)

Tutti i tre film di Barbie & Kendra

Dolittle

Fantasy Island

Elegia americana

