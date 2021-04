Pio e Amedeo, Felicissima Sera

I comici foggiani su Canale 5 per tre puntate. Super Big gli ospiti della prima sera: da Maria De Filippi a De Gregori: "Sarà una montagna russa di emozioni"

Dopo il grande successo del programma ‘Emigratis’, l’incursione al Festival di Sanremo e la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Pio e Amedeo tornano in tv con uno show tutto loro in prima serata su Canale 5: ‘Felicissima sera’, in onda dal 16 aprile per tre puntate.

I due comici foggiani, amatissimi per la loro ironia scorretta, irriverente, e per il loro linguaggio schietto e diretto al limite del cafone, giurano di poter far accadere di tutto sul palco.

A farne le spese (ma forse è meglio dire a divertirsi con loro) gli ospiti, tutti big dello spettacolo.

Nella prima puntata, gli ospiti sono veri pezzi da Novanta: Maria De Filippi, regina dei talent di Canale 5, Francesco De Gregori, che ha appena festeggiato i suoi 70 anni, Emanuele Filiberto, ora giudice di ‘Amici’ (talent sempre targato Maria De Filippi), Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, Francesco Pannofino, attore e amatissima voce dei divi di Hollywood, Ivana Spagna, icona della nostra musica, e Andrea Iannone, pilota di moto che ha fatto molto parlare di sé per i suoi amori (prima con Belen Rodriguez, poi con Giulia De Lellis).

Lo show, garantiscono i due, è pieno di grandi coreografie, performance, musica live, momenti di comicità tagliente. “Ma non saranno solo risate – assicurano Pio e Amedeo -, sarà una montagna russa di emozioni. In 150 minuti di show la nostra unica nostra responsabilità è distrarre dalle difficoltà con le risate e le emozioni, che è il compito di ogni buon comico.

La vera vittoria sarà riuscire a far dimenticare al pubblico ciò che accade intorno”. Il riferimento ovviamente è a tutto il male che stiamo vivendo a causa del Covid 19. Lo show di Pio e Amedeo aiuta a ricordarci che ridere è importante.

