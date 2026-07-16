Vittorio Feltri, è morta la moglie Enoe Bonfanti

È morta Enoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri. Aveva 88 anni, da 58 anni era sposata con il fondatore di ‘Libero’ e de ‘L’Indipendente’ e attuale direttore del quotidiano ‘il Giornale’. “A nome di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, desidero esprimere le più sincere condoglianze al nostro collega consigliere Vittorio Feltri e alla sua famiglia per la morte della moglie, Enoe Bonfanti”, dichiara Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Lombardia.