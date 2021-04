Per il centenario dell'istituzione dell'Emirato di Transgiordania

Il re di Giordania Abdallah II e il suo fratellastro, il principe Hamzah, sono comparsi in pubblico insieme per la prima volta dopo la faida di palazzo della scorsa settimana. I membri della famiglia reale giordana hanno celebrato il centenario dell’istituzione dell’Emirato di Transgiordania, un protettorato britannico che ha preceduto il regno. Il palazzo reale ha pubblicato una foto con Abdallah II, il principe Hamzah, il principe ereditario Hussein e altri dignitari sulla tomba del re Talal ad Amman, la capitale della Giordania. E’ la prima volta che Hamzah è stato visto in pubblico da quando è stato messo agli arresti domiciliari perché accusato di aver complottato per destabilizzare il regno. Almeno altre 18 persone sono state arrestate in relazione al presunto complotto. Abdallah e Hamzah sono entrambi figli del defunto re Hussein, che governò per quasi mezzo secolo fino alla sua morte nel 1999. La Giordania è stata a lungo considerata un alleato occidentale relativamente stabile nella regione turbolenta del Medio Oriente. Ma lo scorso anno il coronavirus ha scosso l’economia in gran parte dipendente dal turismo del Paese.

