Il premier parla della nuova società per la compagnia aerea

(LaPresse) – Mario Draghi in conferenza stampa ha parlato del futuro di Alitalia, con il decollo della nuova società ‘Ita’ bloccato da mesi dall’autorizzazione della Commissione europea. “Non possiamo accettare asimmetrie ingiustificate, vedremo se ci sono ragioni per trattare in modo differenziato Air France e Alitalia. Ma non accetteremo discriminazioni arbitrarie”, ha detto il presidente del Consiglio. “Il punto è creare una società nuova che parta immediatamente, se perdiamo la stagione estiva non siamo messi bene. Deve reggersi da sola senza sussidi, deve poter volare con le proprie ali”, ha aggiunto Draghi.

