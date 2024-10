Francoforte (Germania), 30 ott. (LaPresse) – “L’economia si sta dimostrando più robusta di quanto previsto in precedenza e la recessione tecnica che molti si aspettavano non si sta verificando”. Lo ha detto il ministro dell’Economia tedesca, Robert Habeck, commentando i dati sul terzo trimestre del Pil in Germania che, a sorpresa, hanno indicato una crescita dello 0.2%. “Non è ancora quello di cui abbiamo bisogno, ma almeno è un raggio di speranza”, ha affermato ancora Habeck.

