Milano, 19 ott. (LaPresse) – “Gli agenti iraniani che hanno tentato di assassinare me e mia moglie oggi hanno commesso un grave errore”. È quanto scrive sui social il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dopo che questa mattina un drone lanciato dal Libano ha colpito la sua residenza a Cesarea. “Ciò non impedirà a me e allo Stato di Israele di continuare la guerra di rinascita contro i nostri nemici per garantire la nostra sicurezza per generazioni”, ha aggiunto.

