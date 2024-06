Washington (Usa), 21 giu. (LaPresse) – Il dipartimento del Tesoro Usa ha designato 12 dirigenti di AO Kaspersky Lab, la società russa di sicurezza informatica e antivirus, “in risposta ai continui rischi per la sicurezza informatica”. Gli Stati Uniti, afferma il dipartimento di Stato, “sono determinati a proteggere e preservare l’integrità della nostra tecnologia dell’informazione e della comunicazione dalle minacce informatiche”. Ieri, il dipartimento del Commercio aveva invece emesso una decisione finale che vieta a Kaspersky Lab, Inc., alle sue affiliate, sussidiarie e società madri di “fornire direttamente o indirettamente software antivirus e prodotti o servizi di sicurezza informatica negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi, a causa della rischi che questi prodotti comportano per la sicurezza nazionale”. Inoltre, e aziende della galassia Kaspersky sono state inserite nell’elenco delle entità sanzionate “per la loro cooperazione con le autorità militari e di intelligence russe a sostegno degli obiettivi di cyber intelligence del governo russo”.

