Milano, 18 giu. (LaPresse) – Considerando quanto annunciato dall’Ungheria, “ovviamente siamo molto vicini a una conclusione” ed “è una buona notizia”, “Mark Rutte è un candidato molto forte, ha molta esperienza come primo ministro, è un amico e collega stretto. Penso che molto presto l’Alleanza avrà deciso, che è molto buono per la Nato e anche per me”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, parlando in conferenza stampa congiunta con il segretario Usa Antony Blinken. Stoltenberg si trova in visita negli Stati Uniti.

