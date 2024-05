Roma, 22 mag. (LaPresse) – Ci sarebbe un indagato, con l’accusa di tentato omicidio, per il grave ferimento in casa dell’influencer Siu, al secolo Soukaina El Basri di 30 anni, ricoverata in coma farmacologico all’ospedale di Biella. Nel pomeriggio, in procura a Biella è stato fatto il punto con la stampa sull’accaduto e da quanto è emerso ci sarebbe un indagato, il marito della 30enne di origini marocchine. L’uomo avrebbe raccontato ai medici dell’ospedale che la moglie era caduta in casa, cadendo a faccia in avanti con il petto sullo spigolo di una cassettiera. La versione però è stata ritenuta poco credibile dai medici che hanno chiamato la polizia, che ha anche sequestrato l’appartamento dove sarebbe avvenuto il fatto. I sanitari che hanno in cura l’influencer ipotizzano che la ferita possa essere stata provocata da un oggetto appuntito compatibile con un punteruolo. Inoltre l’ipotesi della lite degenerata è supportata da alcune testimonianze e racconti di amici e vicini della coppia che hanno raccontato agli investigatori della squadra mobile litigi sempre più frequenti tra i due, anche in presenza delle due figlie piccole. “Stiamo verificando la compatibilità con un’arma bianca o con un oggetto simile”, ha spiegato la procuratrice di Biella Teresa Angela Camelio.

