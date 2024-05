Milano, 9 mag. (LaPresse) – “Il disonesto Joe Biden, che lo sappia o meno, ha appena dichiarato che non fornirà armi a Israele mentre combatte per sradicare i terroristi di Hamas a Gaza”. È quanto scrive sul social Truth l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accusando Biden di schierarsi “dalla parte di questi terroristi, così come si è schierato dalla parte delle mafie radicali che si stanno impadronendo dei nostri campus universitari”. “Biden è debole, corrotto e sta portando il mondo dritto verso la terza guerra mondiale”, aggiunge, “ricordate: questa guerra in Israele, proprio come quella in Ucraina, non sarebbe MAI iniziata se io fossi stato alla Casa Bianca”.

