Roma, 4 mag. (LaPresse) – Sono 1131 le persone individuate e denunciate per aver scaricato, condiviso e scambiato foto e video di abuso sessuale ai danni di minori nel 2023. I soggetti sono prevalentemente uomini, incensurati, anche se desta preoccupazione l’aumento dei reati di pedopornografia commessi da soggetti molto giovani. Lo scorso anno sono stati numerosi gli arresti di soggetti con alto livello di pericolosità, colti in flagranza di reato, ovvero detentori di ingente quantità di materiale pedopornografico o abusanti. È quanto emerge dal dossier della Polizia postale diffuso in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, che ricorre il 5 maggio.

