Washington (Usa), 30 apr. (LaPresse) – L’amministrazione Biden sta valutando la possibilità di portare da Gaza alcuni palestinesi negli Stati Uniti come rifugiati. Lo riferisce Cbs News, citando documenti che dimostrano come nelle ultime settimane alti funzionari di diverse agenzie federali statunitensi hanno discusso la praticità di diverse opzioni per reinsediare da Gaza i palestinesi che hanno tra i familiari prossimi cittadini americani o residenti permanenti. Una di queste proposte prevede l’utilizzo del decennale Programma di ammissione dei rifugiati degli Stati Uniti per accogliere i palestinesi con legami con gli Usa che sono riusciti a fuggire da Gaza ed entrare nel vicino Egitto. I documenti mostrano che i funzionari statunitensi hanno anche discusso di far uscire altri palestinesi da Gaza e di considerarli come rifugiati se hanno parenti americani. I piani richiederebbero il coordinamento con l’Egitto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata