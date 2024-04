Washington (Usa), 30 apr. (LaPresse) – Joe Biden ha parlato con il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi e l’emiro del Qatar Tamim Bin Hamad Al-Thani dell’accordo per il rilascio degli ostaggi di Hamas e un immediato cessate il fuoco a Gaza. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Biden, si legge, “ha confermato che gli Stati Uniti insieme all’Egitto e al Qatar lavoreranno per garantire la piena attuazione dei suoi termini” e “ha esortato” i due leader “a compiere tutti gli sforzi per garantire il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas poiché questo è ora l’unico ostacolo a un cessate il fuoco immediato e agli aiuti per i civili a Gaza”. Insieme, spiega la nota, “hanno esaminato le iniziative in corso per aumentare il flusso di assistenza salvavita alla popolazione di Gaza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata