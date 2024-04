Napoli, 30 apr. (LaPresse) – Un tir è precipitato da un cavalcavia lungo la strada statale 691 Fondo Valle Sele all’altezza del comune di Calabritto, in provincia di Avellino. Coinvolti nell’incidente il tir e un’auto che si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamenti. Dopo lo scontro il mezzo pesante è uscito fuori strada, precipitando dal cavalcavia. Non si conoscono le condizioni dell’autista. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118, oltre al personale di Anas, le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco. Al momento il tratto in corrispondenza del km 13,900, nella frazione Quaglietta, è stato provvisoriamente chiuso in entrambi i sensi di marcia.

