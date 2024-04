Torino, 30 apr. (LaPresse) – “Se Vannacci mi piace? Se avessi condiviso le sue idee gli avrei chiesto di candidarsi con Forza Italia”. Lo ha detto il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani intervenuto a ‘E’ sempre Cartabianca’ su Rete4, sulla candidatura del generale alle Europee con la Lega. “Un militare deve fare il militare, non può quando è in servizio prendere una posizione politica, sennò non sarebbe più un servitore dello Stato”, ha spiegato. “Uno è libero di candidarsi, se vuole farlo si candida, ma poi non può piu tornare a fare il servitore dello Stato, è una questione di principio”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata