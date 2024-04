Roma, 30 apr. (LaPresse) – “Non fui io ad autorizzare la vendita. Non sono deluso: non sono stato ritenuto responsabile di riciclaggio, evidentemente l’unica cosa che ha impedito di assolvermi è l’autorizzazione alla vendita dell’abitazione. Non sono stato dichiarato responsabile di alcuna attività di riciclaggio. L’unico punto su cui il collegio di giudici ha ritenuto di non assolvermi completamente è quell’autorizzazione alla vendita che è del tutto evidente non è stata da me autorizzata. Me ne vado più sereno di quello che si può pensare dopo 7 anni di processi”. Così l’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, dopo la sentenza con cui i giudici della quarta sezione penale lo hanno condannato a 2 ani e 8 mesi, per la vendita della casa di Montecarlo.

