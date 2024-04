Roma, 29 apr. (LaPresse) – “L’ambasciatore russo ha ricordato agli interlocutori che a Mosca è sempre stata data particolare importanza ai fruttuosi rapporti commerciali ed economici reciprocamente benefici con l’Italia. Tutte le responsabilità delle conseguenze negative della loro distruzione spetta esclusivamente alle autorità italiane, che hanno sacrificato i veri interessi nazionali per partecipare a disperate e pericolose avventure geopolitiche antirusse”. Così in una nota pubblicata sui social l’ambasciata russa in Italia dopo la convocazione alla farnesina dell’ambasciatore Alexey Paramonov in relazione al caso Ariston. Secondo la rappresentanza diplomatica di Mosca “non si può ignorare il tono sempre più aggressivo e irresponsabile, la retorica dei leader occidentali e delle loro associazioni, che non possono essere interpretate altrimenti come intenzione di creare ulteriori minacce alla sicurezza nazionale, economica, energetica e di altra natura della Federazione Russa”.

