Milano, 29 apr. (LaPresse) – I finanzieri del Comando Provinciale di Monza, dalle prime ore della giornata odierna stanno dando esecuzione ad ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Monza nei confronti di 9 soggetti – 3 in carcere e 6 ai domiciliari operanti nel settore urbanistica-edilizia nel Comune di Usmate Velate e accusati a vario titolo di concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, emissione di fatture per operazioni inesistenti e frode fiscale. Secondo quanto emerso dalla indagini, un funzionario pubblico, responsabile della tecnostruttura “Territorio e Ambiente” del Comune di Usmate Velate avrebbe inserito, nella variante del nuovo Piano di Governo del Territorio (Pgt) deliberata dal Consiglio Comunale, alcune aree da agricole a edificabili, percependo dai proprietari delle stesse – noti imprenditori locali destinatari anch’essi del provvedimento cautelare – ‘tangenti’ veicolate attraverso il pagamento di false fatture. Nei confronti dei soggetti indagati sono stati eseguiti sequestri preventivi di 243.400 euro. Sequestrato anche l’intero capitale sociale di 7 società a loro riconducibili, per un valore di circa 700 mila euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata