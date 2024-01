Bolzano, 9 gen. (LaPresse) – È polemica in Alto Adige per il like dell’assessore comunale di Laives Bruno Borin, già candidato alle provinciali con Fratelli d’Italia, ad un post nel quale si descrive quanto accaduto ad Acca Larentia: “Non ci interessa entrare nel solito rancido dibattito – si legge – e a chi ci chiede un’opinione sulla commemorazione rispondiamo come sia possibile che Franco, Francesco e Stefano siano ancora senza giustizia. Dovrebbe chiederselo anche chi, in queste ore, sta gettando fango e dovrebbe vergognarsi” è il testo al quale ha reagito con approvazione l’assessore Borin. “Abbiamo sempre sostenuto come Borin si presentasse come moderato pur avendo idee decisamente vicine all’estremismo di destra” la riflessione della consigliera comunale del Pd Sara Endrizzi. “Il like messo ad un post dove si liquida il saluto romano collettivo a rancido dibattito senza minimamente fare cenno alle commemorazioni istituzionali che ci sono state è un gesto grave. Chiediamo all’assessore Borin, che non è riuscito ad entrare in consiglio provinciale con Fratelli d’Italia, quale sia la sua posizione reale su quanto accaduto a Roma e contestualmente chiediamo al vicesindaco Giovanni Seppie e a tutta l’Svp se questi sono gli alleati di giunta che ritengono ideali”.

