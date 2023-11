Roma, 9 nov. (LaPresse) – La Conferenza di Parigi sugli aiuti a Gaza che si è tenuta oggi non è riuscita, ad oltre un mese dall’inizio del conflitto, a centrare quello che era l’unico vero obiettivo: chiedere un immediato cessate il fuoco. E’ il commento di Oxfam al summit andato in scena oggi nella capitale francese. “Sebbene gli sforzi diplomatici del presidente francese Macron per aiutare i civili palestinesi siano da apprezzare, i risultati della conferenza sono deludenti. La mancanza di un forte appello per un immediato cessate il fuoco, mina lo scopo stesso di questo incontro, riducendolo a un mero gesto simbolico – sottolinea Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia – Bisogna salvare la vita dei civili e intervenire con gli aiuti quanto prima possibile. Aiuti che al momento è pressoché impossibile distribuire per via degli intensi bombardamenti e delle vie di comunicazione interrotte”. Oxfam lancia poi un appello urgente ai leader mondiali e alla comunità internazionale “perché esercitino tutte le pressioni diplomatiche possibili per arrivare a un immediato cessate il fuoco, al rilascio incondizionato degli ostaggi detenuti e all’ingresso in sicurezza degli aiuti a Gaza”, conclude Pezzati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata