Milano, 4 ott. (LaPresse) – “Uno tsunami che travolge la coesione sociale nelle città, effetto della mancanza di politiche sociali e di qualsiasi forma di intervento pubblico, effetto della devastante deregulation degli affitti turistici che il Governo lascia senza limiti e controlli”, commenta la segretaria dell’Unione Inquilini, Silvia Paoluzzi, che ha chiesto e ottenuto i dati dal Viminale. “Una situazione insopportabile a cui il Governo risponde con cinica indifferenza, apprestandosi a negare anche in questa legge finanziaria il piccolo ombrellino di protezione del fondo sostegno affitti e per la morosità incolpevole”, aggiunge la sindacalista invitando alla “mobilitazione” a partire dalla manifestazione ‘La Via Maestra’ del 7 ottobre e alla campagna ‘Ottobre Sfratti Zero’.

