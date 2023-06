Roma, 12 giu. (LaPresse) – Silvio Berlusconi “ha guidato l’Italia in un momento di transizione politica e da allora ha continuato a plasmare il suo amato Paese”. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, commentando la notizia della scomparsa dell’ex premier, morto questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da venerdì scorso per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. Von der Leyen si è detta “addolorata per la notizia della scomparsa dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi” e ha rivolto le sue condoglianza “alla sua famiglia e al popolo italiano”.

