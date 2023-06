Roma, 6 giu. (LaPresse) – “L’agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) è a conoscenza della segnalazioni sui danni alla diga di Kakhovka in Ucraina”. Lo scrive l’agenzia sul suo profilo Twitter, aggiungendo che “gli esperti dell’Aiea presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia stanno monitorando da vicino la situazione; non c’è nessun rischio immediato per la sicurezza nucleare nell’impianto”. In precedenza l’Aiea aveva inviato i suoi esperti a Zaporizhzhia per verificare le condizioni dell’impianto.

