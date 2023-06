Milano, 6 giu. (LaPresse) – Il Pil italiano è atteso in crescita sia nel 2023 (+1,2%) sia nel 2024 (+1,1%), seppur in rallentamento rispetto al 2022. Lo afferma l’Istat nel suo rapporto sulle prospettive per l’economia italiana nel 2023-24.

